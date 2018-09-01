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اقتصاد وأسواق
الري: رفع حالة الطوارئ للتصدى لسيول سانت كاترين
السبت 01 سبتمبر 2018 01:07 م
سانت كاترين في الشتاء
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سانت كاترين في الشتاء
المال - خاص
أعلنت وزارة الري والموارد المائية، عن تعرض مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لموجة من السيول -أمس الجمعة- والتي تعد الموجة الأولى من السيول التي تضرب البلاد لهذا العام وتعتبر بداية مبكرة لموسم السيول 2018-2019.
وسقطت بعض السيول الخفيفة على منطقة سانت كاترين مع وجود رياح ورعد وبرق، وتجمعت المياه فى مخر سيل البحيرة 2 والذي تم افتتاحه فى يوليو 2018، وتأكدت كافة الجهات المعنية من استقرار الأوضاع بالمحافظة وفتح جميع الطرق وعدم وجود أية أضرار نتيجة الأمطار.
وفى ذات السياق، تم رفع درجة الاستعداد بكافة مراكز ووحدات الطوارئ التابعة للوزارة بالمحافظة، وتوالت إجراءات التنسيق مع كافة الوحدات وأجهزة الحكم المحلى من خلال غرف العمليات المركزية واللامركزية وبالأخص غرفة العمليات الالكترونية التى شكلتها الوزارة، بتواجد وتمثيل كلً من المحافظين وعدد من الوزراء المعنين ورؤساء الشركات القابضة للمياه والصرف الصحى وقيادات الطرق والكبارى.
يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمحافظات، بشأن متابعة موسم السيول في مصر 2018 - 2019.
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