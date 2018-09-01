بايونيرز

أسماء السيد



استحوذت شركة "بايونيرز" لتداول اﻷوراق المالية على 37% من تعاملات شركات السمسرة على صعيد تعاملات بورصة النيل خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلة قيمة تداول بـ31 مليون جنيه بكمية 31.4 مليون ورقة مالية .



وجاءت شركة "فرست" في الترتيب الثاني بقيمة تداول بلغت 8.9 مليون جنيه وحصة سوقية 11%، تلاها شركة "دايناميك" بقيمة تداول 5.5 مليون جنيه وحصة سوقية 6.5%.

