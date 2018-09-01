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بورصة وشركات
الأهرام للسمسرة تتقدم 9 مراكز خلال أغسطس
السبت 01 سبتمبر 2018 12:46 م
العروبة للسمسرة 699
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منى عبدالباري
أحرزت الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، تقدمًا 9 مراكز دفعة واحدة على صعيد ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر أغسطس المنقضي.
وأهل هذا الترقي "الأهرام" لتأتي في المرتبة الـ 16، مقارنة بالمركز الـ 25 في يوليو، وسط تقدم في أحجام التداولات والحصة السوقية.
وحققت الأهرام تداولات قيمتها 502 مليون جنيه في أغسطس، بحصة سوقية 1.7%، مقارنة بتداولات قيمتها 285 مليون جنيه في يوليو، بحصة سوقية 0.7%، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية حول ترتيب شركات السمسمرة في أغسطس.
البورصة المصرية
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