الأهرام للسمسرة تتقدم 9 مراكز خلال أغسطس

العروبة للسمسرة 699

منى عبدالباري



أحرزت الأهرام للسمسرة في الأوراق المالية، تقدمًا 9 مراكز دفعة واحدة على صعيد ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر أغسطس المنقضي.



وأهل هذا الترقي "الأهرام" لتأتي في المرتبة الـ 16، مقارنة بالمركز الـ 25 في يوليو، وسط تقدم في أحجام التداولات والحصة السوقية.



وحققت الأهرام تداولات قيمتها 502 مليون جنيه في أغسطس، بحصة سوقية 1.7%، مقارنة بتداولات قيمتها 285 مليون جنيه في يوليو، بحصة سوقية 0.7%، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية حول ترتيب شركات السمسمرة في أغسطس.