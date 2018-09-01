إتش سي تتراجع 9 مراكز بتعاملات السمسرة أغسطس الماضي

البورصة المصرية

أسماء السيد:



تراجعت شركة "إتش سي" بشكل واضح بمعدل 9 مراكز بنهاية تعاملات أغسطس لتحتل المركز الـ11 مقارنة بالثالث بنهاية تعاملات يوليو الماضي، وحققت قيمة تداول بلغت 867 مليون ورقة مالية مستحوذة على حصة سوقية 3% وحجم تداول بلغ 98 مليون ورقة مالية.



واحتلت "إتش سي" الترتيب الـ7 خلال الـ8 شهور اﻷولى من العام الجاري بقيمة تداول بلغت 17.7 مليار جنيه وحصة سوقية 4.2%.