Uniview للحلول الأمنية تستهدف 4 ملايين دولار مبيعات‎

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أعلنت شركة Uniview العاملة فى مجال تقديم الحلول الأمنية المتكاملة وأنظمة المراقبة والمصنفة السادسة عالمياً والثالثة في الصين عن اختيارها شركة عرب سكيوريتي الخليج ASG شريكًا رسميًا لها في مصر.وأعرب باسم بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة عرب سكيوريتي الخليج ASG عن بالغ سعادته بالتعاون مع شركة في حجم Uniview والتي تمتلك خبرة واسعة في أنظمة المراقبة والتأمين، مشيراً إلى أن استراتيجية البيع ترتكز على عدة محاور أبرزها العمل علي توزيع منتجات Uniview في سلاسل المحلات الكبرى، والبيع المباشر بالتجزئة وكذلك من خلال مواقع التجارة الإلكترونية بهدف الوصول إلى حجم مبيعات سنوية يتجاوز 4 ملايين دولار وبنسبة نمو تصل إلى 40% خلال العام الأول من هذه الشراكة الاستراتيجية ".وأضاف: "أنه تم دعم فريق العمل في الشركة بمجموعة من المحترفين والمتخصصين لرفع الكفاءة والخدمة المقدمة للعملاء ، وتستهدف الشركة عدة قطاعات رئيسية أبرزها القطاع الحكومي وقطاع المشروعات والفنادق والسياحة ، بالإضافة إلى المشروعات القومية العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية التى تستهدفها الحكومة والقطاع الخاص".وتمتلك يونى فيو بخبرة لأكثر من 13 عاماً في مجال تصنيع أنظمة المراقبة IP بإيرادات سنوية تفوق 900 مليون دولار ،وفريق عمل متخصص يضم 2300 موظف.وأوضح بهاء قائلًا:"إن الشركة تستهدف تحديث المنظومة الأمنية فى مصر ومحاربة الإرهاب من خلال رصد الجريمة قبل وقوعها وذلك بالاعتماد على أفضل الوسائل والطرق التكنولوجية في أنظمة الحماية والأمن".من جانبه، أكد كيفين، الرئيس الإقليمى لشركة Uniview على التعاون الوثيق بين شركته وبين عرب سكيوريتي الخليج ASG ، مشيراً إلى أن "يوني فيو" تعد من الشركات الرائدة في مجال كاميرات المراقبة التى تعمل بتقينات بروتوكولات الإنترنت IP ، وتبيع منتجاتها في أكثر من 100 دولة حول العالم بفضل تقنياتها المتقدمة وتركيزها على البحوث والتطوير للكاميرات الخاصة بالمراقبة وأجهزة التسجيل والبرامج الخاصة بالتحكم ".وأضاف: "أنه نظرا لأهمية السوق المصرية كسوق واعد في منطقة الشرق الأوسط فقد تم اختيارعرب سكيوريتي الخليج وكيلًا رسميًا لأعمال الشركة في مصر، مشيرا إلى أن يوني فيو تستهدف زيادة قدرة مؤسسات الاعمال المصرية على مواكبة عمليات التحول الرقمي من خلال تقديم مجموعة من الحلول الأمنية المتكاملة لاتاحة أفضل بنية تحتية أمنية لمساعدة مؤسسات الأعمال على مواجهة اى نوعية من المخاطر على مدار الـ 24 ساعة يوميا، حيث تعتمد "يوني فيو" فى عمليات تطوير منتجاتها وأنظمة المراقبة على البحث العلمى وأحدث تكنولوجيا العصر وأفضلها على الاطلاق وذلك إيمانا منها بضرورة التطوير من منظوماتها لتشكل تحديا كبير للعصر وسرعه التطور فى العالم وفى مجال التكنولوجيا بشكل خاص".وأوضح: "ستعتمد "يوني فيو" لتعزيز تواجدها بالسوق المصرية على الدراسة الدقيقة والشاملة لكافة احتياجات مؤسسات الأعمال ، بالتعاون مع عرب سكيوريتي ASG، لتقديم حلول أمنية تتسق وفقا لمتطلبات كل مؤسسة على حدة ،وليس مجرد حلول جاهزة ، كذلك تتميز منصة حلولنا بأنها مفتوحة بما يعزز نظام التكامل والتوافق مع الحلول التكنولوجية الموجودة لدى أى مؤسسة مما يعنى خفضا كبيرا فى إجمالى التكلفة وعدم اضطرار المؤسسات لإعادة بناء بنيتها التكنولوجية الأمنية بالاضافة إلى التزامها بتقديم أعلى مستويات الدعم الفنى والصيانة وخدمات ما بعد البيع لعملاءها بالسوق".يذكر أن يوني فيو تستثمر 15% من إجمالي إيراداتها السنوية في مجال البحث والتطوير، كما أنها تمتلك 4 مراكز للأبحاث والتطوير على مستوى العالم، وتعد ثانى أكبر شركة في براءات الاختراعات المطبقة.