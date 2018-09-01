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بورصة وشركات
10.4 مليار جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال 8 أشهر
السبت 01 سبتمبر 2018 12:04 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
تراجع 281 مليون جنيه مقارنة بمشتريات الفترة من يناير - يوليو
منى عبدالبارى
أثرت فترة إجازة العيد على تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر أغسطس المنقضى وسط مواصلتهم الاتجاه البيعى السائد من شهر يوليو، ما أدى لتراجع مشترياتهم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى المنقضية من العام بـ 281 مليون جنيه، مقارنة بمشتريات فترة الأشهر السبعة الأولى.
ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة، فقد سجلت مشتريات الأجانب خلال الفترة من يناير - أغسطس 10.444 مليار جنيه، بتراجع 281 مليونا مقارنة بيناير- يوليو والذى سجلت مشترياتهم فيه 10.725 مليار جنيه.
ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة فقد تواصلت الوتيرة البيعية لتعاملات المستثمرين الأجانب فى أغسطس لتسجل 281 مليون جنيه، و1.028 مليار فى يوليو.
وفى المقابل اتجه العرب للبيع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بصافى 258.56 مليون جنيه، مقارنة باتجاه شرائى على صعيد شهر أغسطس بقيمة 672.3 مليون.
وألقت مبيعات الأجانب فى أغسطس بظلالها على قيم التداولات التي تراجعت إلى 19.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 22.6 مليار فى يوليو.
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