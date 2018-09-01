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اقتصاد وأسواق
بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وسامكريت مصر
السبت 01 سبتمبر 2018 12:03 م
جانب من توقيع البروتوكول
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جانب من توقيع البروتوكول
المال - خاص
وقعت الهيئة العربية للتصنيع، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع شركتي سامكريت مصر، وشرق بورسعيد للتنمية المتكاملة.
وأوضح بيان صحفي صادر عن الهيئة، أنه شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من المهندس محمود جمال الدين زغلول مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس شريف نظمي إسحاق العضو المنتدب لشركة سامكريت مصر، والمهندس سامح عبد المنعم عطيه العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة.
يأتي البروتوكول في إطار التعاون المشترك لزيادة القيمة المضافة وصناعة المكونات فى مجالات السكة الحديد والمنوريل والنقل البرى وزيادة القدرة التصديرية تدريجياً للمكونات والمنتج النهائى، وتم الإتفاق على البدء فى دراسة احتياجات زيادة الطاقة الإنتاجية فى عمليات تجميع عربات السكك الحديد والمونوريل وتكوين تحالف للدخول فى مناقصات بهدف إنشاء وتشغيل مشروعات القطار السريع العلمين - السادس من أكتوبر - العاصمة الجديدة - العين السخنة، ومشروعات المونوريل بين مدينة نصر - العاصمة الجديدة والجيزة – السادس من أكتوبر.
ولفت إلى التعاون مع شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة لإنشاء المصانع والطاقات الصناعية الإضافية فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التى تقوم الشركة بتنميتها، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمود زغلول على إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع للتعاون مع كافة الكيانات الصناعية لتعميق الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة المحلية وتحقيق خطة الدولة فى التنمية المستدامة.
وأشاد مسئولي شركة سامكريت مصر، وشركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة بالهيئة العربية للتصنيع وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والتصنيعية، وأنها تتمتع بخبرات متميزة تمكنها من الالتزام الكامل بمعايير الجودة فى المنتج والسعر المناسب وسرعة التنفيذ.
الهيئة العربية للتصنيع
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