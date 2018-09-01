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بورصة وشركات
هيرمس تتصدر تعاملات اﻷفراد الـ8 شهور اﻷولى من 2018
السبت 01 سبتمبر 2018 11:52 ص
شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية
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شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية
أسماء السيد
تصدرت شركة "هيرمس" شركات السمسرة من خلال تعاملات اﻷفراد خلال الـ8 شهور المنتهية بأغسطس من العام الحالى بقيمة تداول بلغت 29.7 مليار جنيه وحصة سوقية 13% وكمية تداول بلغت 8.8 مليار سهم.
وفي الترتيب الثانى جاءت شركة "بايونيرز" بقيمة 15 مليار جنيه وحصة سوقية 6% بحجم تداول 4 مليارات ورقة مالية، تلتها شركة "فاروس" بقيمة 13 مليار جنيه وحصة سوقية 5% وحجم تداول 3 مليارات سهم.
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