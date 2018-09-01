شركات السمسرة 55



أسماء السيد



استحوذت حوالى 4 شركات سمسرة فقط على 60% من إجمالى تعاملات الشركات خلال الـ8 شهور اﻷولى من العام الحالى بسوق الصفقات.



وجاءت الشركات كالتالى أولاها "التجارى الدولى" التى استحوذت على 24% بقيمة تداول بلغت 9.8 مليار جنيه وحصة سوقية 24% بحجم تداول 542 مليون ورقة مالية، ثم "المجموعة المالية" بقيمة 5.7 مليار جنيه وبحصة سوقية 14% بحجم 31 مليون سهم .



ثم شركة "اتش سي" بحصة سوقية 12% وقيمة تداول 4.7 مليار جنيه بكمية تداول 74.5 مليون ورقة مالية، تلاها شركة "فاروس " بحصة سوقية 10% وبقيمة تداول 4 مليارات بحجم 160.8 مليون سهم.