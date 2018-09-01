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بورصة وشركات
رأس المال السوقي للبورصة يربح 8 مليارات جنيه خلال أغسطس
السبت 01 سبتمبر 2018 11:39 ص
البورصة المصرية
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البورصة تواصل الصعود فى منتصف تعاملات الأربعاء
البورصة المصرية
- "الخدمات المالية" يتصدر القطاعات الأنشط
المال - خاص
ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية 8 مليارات جنيه، خلال شهر أغسطس، ليصل إلى 882 مليار جنيه، مقارنة بـ 874 مليار جنيه، في شهر يوليو، وسط ارتفاعات جماعية لمؤشرات السوق.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق في أغسطس 2.75% إلى مستوى 16009 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.38% إلى مستوى 747 نقطة.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية، تصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات الأنشط من حيث كمية التداول بواقع 1.218 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 3.028 مليون جنيه، تلاه مباشرة قطاع العقارات ثم الاتصالات بواقع 734 مليون ورقة مالية، ثم 641 مليون ورقة مالية.
البورصة المصرية
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