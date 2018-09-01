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بورصة وشركات
CIBC تهيمن على خمس تعاملات السمسرة خارج المقصورة خلال 8 شهور
السبت 01 سبتمبر 2018 11:30 ص
CIBC
أخر الأخبار
CIBC
أسماء السيد
هيمنت شركة "التجارى الدولى" للسمسرة فى الأوراق المالية على خمس تعاملات شركات السمسرة بسوق خارج المقصورة وذلك خلال الـ8 شهور اﻷولى من العام الحالى بسبة بلغت 20% وبقيمة تداول سجلت 6 مليارات جنيه من خلال تنفيذ 716 ألف عملية بحجم 98 مليون ورقة مالية.
وجاء فى الترتيب الثانى شركة "المجموعة المالية" بحصة سوقية 18% بقيمة 5 مليارات جنيه، ثم "اتش سى" بنسبة 10% بقيمة تداول 3 مليارات جنيه.
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