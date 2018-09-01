CIBC تهيمن على خمس تعاملات السمسرة خارج المقصورة خلال 8 شهور





أسماء السيد

هيمنت شركة "التجارى الدولى" للسمسرة فى الأوراق المالية على خمس تعاملات شركات السمسرة بسوق خارج المقصورة وذلك خلال الـ8 شهور اﻷولى من العام الحالى بسبة بلغت 20% وبقيمة تداول سجلت 6 مليارات جنيه من خلال تنفيذ 716 ألف عملية بحجم 98 مليون ورقة مالية.وجاء فى الترتيب الثانى شركة "المجموعة المالية" بحصة سوقية 18% بقيمة 5 مليارات جنيه، ثم "اتش سى" بنسبة 10% بقيمة تداول 3 مليارات جنيه.