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اتصالات وتكنولوجيا
المنيوز تطلق خدمة طلب الطعام أونلاين
السبت 01 سبتمبر 2018 11:16 ص
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سمية كمال
أطلقت شركة "المنيوز" للتعرف على أماكن الطعام، تطبيقًا جديدًا لطلب الطعام أونلاين، وكانت المنيوز تًتيح قوائم الطعام، وأرقام المطاعم فقط من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بها.
ويُتيح التطبيق طلب الطعام من 6 مطاعم، ويوفر كل البيانات الخاصة بهم من "رقم الهاتف، والعنوان، وصور حية للأطعمة الموجودة"، إضافة الى خدمة تحديد الوجبة التى يرغب بها المستخدم، ويقوم التطبيق باقتراح الأماكن الاقرب له.
وتعد الخدمة هى الأولى من نوعها، التى تُتيح إمكانية طلب الطعام، وتحديد وقت، ومكان الوصول بموعد مسبق، وتقوم بتجربة الخدمة بالمعادى، وستعمم بباقى الأماكن خلال الفترة المقبلة.
ووصل عدد من قاموا بتحميل تطبيق "المنيوز" لأكثر من 10 آلاف، ويصل عدد متابعيهم عبر صفحتهم الرسمية على منصة التواصل الاجتماعى فيس بوك لأكثر من 545 الف مستخدم.
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