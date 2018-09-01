لازارد مستشاراً لبحث خيارات التمويل بجلوبال تيلكوم

البورصة المصرية 1

مصطفى طلعت:



أكدت شركة جلوبال تيلكوم القابضة أنها بصدد تعيين شركة لازارد "فرير اس اس اس" كمستشار مالي دولي يكون لديه صلاحيات واسعة لتقديم المشورة عن كافة خيارات التمويل للشركة.



وأشارت "جلوبال تليكوم" - في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، ومن المقرر نشره غداً الاحد على شاشات تداول البورصة إلى استمرار شركة فينكورب كمستتشار مالي مستقل، وكذلك استمرار مستشارين آخرين – بما فيهم قانونيين دوليين ومحللين – لتقديم المشورة للشركة.



وأضاف بيان الشركة: "قام مجلس الادارة بمراجعة توقعات التدفقات النقدية للشركة مع العلم بوجود مواعيد استحقاق لديون جوهرية وسداد الفوائد ومتطلبات راس المال عن النصف الثاني من عام 2018 وعام 2019 وتصل بحد ادنى إلى 500 مليون دولار".



وأكدت جلوبال أنه في ضوء تعليقات مساهمي الشركة على عرض فيون فان مجلس الادارة مستمر في مراجعة عرض فيون والخيارات البديلة لتمويل الشركة، وبالنظر لتوقعات التدففقات النقدية ومواعيد استحقاق الديون فان هذه الخيارات تشمل امكانية زيادة راس المال بنسبة وتناسب لقدامي المساهين.



يشار إلى أن شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول ومقرها أمستردام قد قدمت مطلع يوليو الماضي عرضا إلى جلوبال تليكوم المدرجة في البورصة المصرية لشراء الحصص التي لا تملكها بالفعل في أنشطتها في باكستان وبنجلادش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما في ذلك الديون.



جدير بالذكر أن فيون تمتلك بالفعل حصة نسبتها 57.7 % في جلوبال التي تمتلك علامات تجارية من بينها "جاز" في باكستان و"بنجلالينك" في بنجلادش.

