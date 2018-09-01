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نقل وملاحة
عمرو شعت رئيسًا مؤقتًا للهيئة القومية للأنفاق
السبت 01 سبتمبر 2018 10:56 ص
عمرو شعت
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عمرو شعت
المال -خاص
قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل تكليف الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، للقيام بمهام رئيس الهيئة القومية للأنفاق، الى جانب مهام عمله وذلك لحين تعيين رئيس مجلس ادارة جديد للهيئة خلفا للواء مهندس طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية الأنفاق السابق الذى انتهت مدة إعارته القانونية من عمله.
وقد وجه عرفات الشكر للواء طارق جمال الدين على المجهودات التى قام بها في تنفيذ مشروعات الأنفاق والتي كان من نتاج ثمارها البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وتقدم معدلات التنفيذ بالمرحلة الرابعة فى الخط الثالث وتوقيع تمويل تدعيم الخط الثالث بـ٣٢ قطارات جديدا.
وتمنى الوزير التوفيق للواء طارق جمال الدين فى عمله خلال المرحلة المقبلة.
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