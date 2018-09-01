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بورصة وشركات
فيون تشير إلى إمكانية سحب عرض شراء جلوبال تيلكوم
السبت 01 سبتمبر 2018 11:13 ص
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"المال" تنشر تطورات عرض شراء فيون لجلوبال تيلكوم
جراف.. جلوبال تيلكوم يهبط 5.8% رغم عرض شراء فيون
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مصطفى طلعت
قالت شركة جلوبال تيلكوم القابضة إن شركة فيون ليمتد أكدت أن عرضها بشأن شراء وحدات الأولى في باكستان وبنجلاديش سوف يظل قائماً، ولكن لا يمكنها التاكد بأنه سوف يظل متاحاً لاجل غير مسمى.
وأكدت "جلوبال تيلكوم" في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، ومن المقرر نشره غداً الاحد على شاشات تداول البورصة أن المساهمين سيكونون على علم بإمكانية قيام فيون بسحب عرضها في اي وقت بعد 1 سبتمبر الجاري.
يشار إلى أن شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول ومقرها أمستردام قد قدمت مطلع يوليو الماضي عرضا إلى جلوبال تليكوم المدرجة في البورصة المصرية لشراء الحصص التي لا تملكها بالفعل في أنشطتها في باكستان وبنجلادش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما في ذلك الديون.
جدير بالذكر أن فيون تمتلك بالفعل حصة نسبتها 57.7 % في جلوبال التي تمتلك علامات تجارية من بينها "جاز" في باكستان و"بنجلالينك" في بنجلاديش.
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