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عقـــارات
تنفيذ أولى مراحل محطة تحلية المياه ببورسعيد الجديدة
السبت 01 سبتمبر 2018 10:43 ص
تحلية مياه البحر
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بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفیذ المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م٣/يوم، بمدينة شرق بورسعيد الجديدة، بتكلفة 35 مليون دينار كويتى (قرض الصندوق الكويتى)، وتخطت نسبة التنفيذ 20 %، موضحاً أن الطاقة الإجمالية للمحطة 250 ألف م3/يوم، لخدمة المدينة، والمنطقة الصناعية، والميناء.
وأوضح المهندس محمد وجدى حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة شرق بورسعيد الجديدة، أنه تم الانتهاء من الأعمال المساحية للخط الناقل للمياه من محطة التحلية حتى المنطقة الصناعية، وجارٍ التصميم بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبدء فى أعمال التنفيذ.
وأضاف المهندس محمد وجدى حسين: جارٍ تنفيذ مرافق مشروع الإسكان الاجتماعى (طرق – مياه – صرف صحى – رى – كهرباء)، وتنفيذ الطريق الرئيسى بالحد الشرقى والجنوبى بطول 5 كم، بقيمة تعاقدية 415 مليون جنيه.
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