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بورصة وشركات
جلوبال تيلكوم: اقتراحات المساهمين تشير إلى رفض الأقلية عرض فيون
السبت 01 سبتمبر 2018 11:08 ص
جلوبال تليكوم
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جلوبال تليكوم
مصطفى طلعت
قالت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، إن مقتترحات مساهميها حول عرض شركة فيون لشراء حصتها في كل من باكستان وبنجلاديش من الممكن عدم الموافقة عليه من قبل النسبة المطلوبة 66% "ثلثي الأقلية" في هذا الوقت.
وأكدت "جلوبال"، في بيان - حصلت "المال" عليه ومن المقرر نشره غداً الأحد على شاشات تداول البورصة - أن مجلس إدارة الشركة اجتمع بصغار المساهمين ومساهمين اخرين، كذلك ممثلي شركة فينكورب المستشار المالي المستقل المعين لفحص العرض.
يشار إلى أن شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول ومقرها أمستردام قد قدمت مطلع يوليو الماضي عرضا إلى جلوبال تليكوم المدرجة في البورصة المصرية لشراء الحصص التي لا تملكها بالفعل في أنشطتها في باكستان وبنجلادش وقيم العرض وقتها بسعر 2.55 مليار دولار بما في ذلك الديون.
جدير بالذكر أن فيون تمتلك بالفعل حصة نسبتها 57.7 % في جلوبال التي تملك علامات تجارية من بينها "جاز" في باكستان و"بنجلالينك" في بنجلادش.
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