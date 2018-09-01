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بورصة وشركات
ارتفاعات جماعية لمؤشرات البورصة خلال أغسطس
السبت 01 سبتمبر 2018 08:50 ص
البورصة المصرية
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العربية للاستثمارات أنشط الشركات.. والعرب يسجلون صافي شراء بقيمة 672 مليون جنيه
مصطفى طلعت:
حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال شهر أغسطس المنقضي وسط مكاسب سوقية بلغت 8.2 مليار جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة ووصل "المال" نسخة منه.
وصعد مؤشر "EGX30" الرئيسي 2.75% ليسجل 16009 نقطة، ومؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.38% إلى 747 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا 0.33% ليغلق عند 1936 نقطة.
وتصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قائمة انشط القطاعات من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 1.2 مليار ورقة مالية، بينما جاء أخيرا قطاع البنوك بتداول 20.6 مليون ورقة.
وانخفضت التداولات 3 مليارات جنيه، لتسجل 19.6 مليار جنيه مقابل 22.6 مليار خلال شهر يوليو، وحقق المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 281.1 مليون جنيه، والعرب شراء بقيمة 672 مليون جينه.
وعلى صعيد بورصة النيل، فسجل تداولات قدرها 45.1 مليون ورقة مالية، تصدرتها شركة يونيفرت للصناعات الغذائية عبر بيع وشراء 20.2 مليون ورقة، وتزيل القائمة شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات بتداول ألف ورقة مالية تقريباً.
واحتلت شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة قائمة أنشط 10 شركات بالسوق من حيث كمية التداول خلال أغسطس، وذلك عبر بيع وشراء 518.8 مليون ورقة مالية، بينما جاءت شركة المصرية للمنتجعات السياحية في المركز العاشر بتداول 135.4 مليون ورقة.
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