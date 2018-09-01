محلل: السوق مؤهل لإعادة التجربة على مستوى 16400 نقطة



مصطفى طلعت:



سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات، الأسبوع المنقضي، بدعم الأداء القوي لقطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك وعودة المستثمرين الأجانب نحو الشراء.



وذكر تقرير صادر عن البورصة، وصل "المال" نسخة منه، ارتفاع مؤشر "EGX30" الرئيسي 4.8% ليسجل 16009 نقطة، ومؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.2% ليغلق عند 747 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا 2.3% إلى 1936 نقطة.



واحتل قطاع الخدمات المالية صدارة القطاعات النشطة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 381 مليون ورقة مالية، بينما تزيل القائمة قطاع البنوك بتداول 6.6 مليون ورقة.



وسجل السوق تداولات بقيمة 5.8 مليار جنيه، بينما حقق الأجانب صافي شراء بقيمة 42.6 مليون جنيه، واتجه العرب نحو البيع بصافي قدرة 2.6 مليون جنيه.



واحتلت شركة العربية للاستثمارات والتنمية صدارة انشط 10 شركات مقيدة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 188 مليون ورقة مالية، بينما تزيل القائمة شركة بالم هيلز للتعمير بتداول 31.5 مليون ورقة.



ووفقا لتقرير البورصة، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 25 مليار جنيه ليغلق عند 881.7 مليار جنيه مقابل 856.4 مليار إغلاق الأسبوع السابق له.



وعلى صعيد تعاملات بورصة النيل، فسجلت أحجام تداول قدرها 3.9 مليون ورقة مالية، وتصدرت الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أنشط شركاتها بتداول 1.1 مليون ورقة.



وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية أن المؤشر الرئيسي حقق مكاسب 736 نقطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن قدرته على اختراق مستوى 16000 نقطة والثبات أعلى منها يؤهله لاختبار 16400 نقطة مرة أخرى، في حين أصبح أقرب دعم عند 15800 نقطة.



وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أكد "غريب" أن يمر حاليا بحركة عرضية بين مستوى الدعم 730 نقطة والمقاومة 755 نقطة، متوقعا تجاوزه لتلك المستويات والتحرك نحو مستهفدات صعودية جديدة.

