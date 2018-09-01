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بورصة وشركات
المجموعة المالية تواصل هيمنتها على عرش السمسرة منذ بداية العام
السبت 01 سبتمبر 2018 09:01 ص
المجموعة المالية هيرمس
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التجارى الدولى والمجموعة المالية فى صدارة السمسرة
المجموعة المالية هيرمس
مصطفى طلعت:
حافظت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية على صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال الـ8 شهور الأولى من العام الجاري، وذلك بعد استحواذها على حصة سوقية قدرها 12.2%، وتداولات بقيمة 51.7 مليار جنيه.
وذكر تقرير صادر عن البورصة، وصل "المال" نسخة منه، استقرار شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثاني، وبفارق ضئيل عن المجموعة، وذلك باقتناص حصة بلغت 11.5%، وتنفيذ تداولات بقيمة 48.7%.
واحتل المراتب من الثالث حتى العاشر كل من: "هيرميس وبلتون وفاروس وأرقام وإتش سي وبايونيرز ونعيم وسيجما".
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