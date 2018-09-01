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بورصة وشركات
التجاري الدولي تخطف صدارة السمسرة خلال أغسطس
السبت 01 سبتمبر 2018 09:04 ص
البنك التجاري الدولي 878
أخر الأخبار
البنك التجاري الدولي 878
مصطفى طلعت:
خطفت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية صدارة ترتيب شركات السمسرة، خلال شهر أغسطس المنقضي، وذلك على حساب شركة المجموعة المالية التي اقتنصت التعاملات على مدار شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وكشف تقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه، تحقيق التجاري الدولي لحصة سوقية بلغت 13.8% بقيم تداولات قدرها 3.9 مليار جنيه، بينما استحوذت المجموعة المالية على حصة بلغت 8.3%، بتداولات قيمتها 2.4 مليار جنيه.
واحتل الترتيب من الثالث حتى العاشر كل من: "بلتون" وهيرميس وفاروس وبايونيرز وأرقام والعرب الإفريقي وسيجما ونعيم.
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