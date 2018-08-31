وزير الأوقاف: نتحمل المصروفات الدراسية لألفي طالب جامعي

المال- خاص

أعلن وزير الأوقاف، خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة القليوبية، أنه في إطار البعد الاجتماعي والدور المجتمعي للأوقاف، وفِي إطار الإسهام الجاد بخطة الدولة في حماية محدودي الدخل، فإن وزارة الأوقاف ستتحمل من مواردها الذاتية المصروفات الدراسية لألفين من الطلاب الجامعيين المتفوقين الحاصلين على تقدير جيد جدًّا أو أمتياز من الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية من المستحقين من أبناء الأسر الأَوْلى بالرعاية، وسيتم الإعلان لاحقًا على موقع الوزارة عن آلية وضوابط التقدم للحصول على تلك المساعدة.