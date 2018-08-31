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اتصالات وتكنولوجيا
وزير الأوقاف: نتحمل المصروفات الدراسية لألفي طالب جامعي
الجمعة 31 أغسطس 2018 09:19 م
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
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القوات المسلحة تكرم الطلاب المتفوقين دراسيا وتوجه التحية لأسرهم
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
المال- خاص
صرح وزير الأوقاف بأن الوزارة ستتحمل المصروفات الدراسية لألفي طالب من الطلاب المتفوقين بالجامعات الحكومية من أبناء الأسرة الأَوْلى بالرعاية.
أعلن وزير الأوقاف، خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة القليوبية، أنه في إطار البعد الاجتماعي والدور المجتمعي للأوقاف، وفِي إطار الإسهام الجاد بخطة الدولة في حماية محدودي الدخل، فإن وزارة الأوقاف ستتحمل من مواردها الذاتية المصروفات الدراسية لألفين من الطلاب الجامعيين المتفوقين الحاصلين على تقدير جيد جدًّا أو أمتياز من الدارسين بالجامعات الحكومية المصرية من المستحقين من أبناء الأسر الأَوْلى بالرعاية، وسيتم الإعلان لاحقًا على موقع الوزارة عن آلية وضوابط التقدم للحصول على تلك المساعدة.
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