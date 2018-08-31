ارتفاع أسعار الذهب.. والجرام 21 يقفز جنيهين

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعًا، على خلفية صعود بورصة الذهب العالمية.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب ارتفعت، اليوم، بعد انخفاضٍ متتالٍ خلال يومين.





وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 607 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 605 جنيهات أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 520 جنيهًا، وعيار 24 نحو 692 جنيهًا بدلًا من 690 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1205 دولارات.



