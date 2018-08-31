EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الذهب.. والجرام 21 يقفز جنيهين
الجمعة 31 أغسطس 2018 08:38 م
الذهب 99
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أسعار الذهب تتراجع.. والجرام 21 يفقد جنيهين
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 607 جنيهات
ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 610 جنيهات
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 606 جنيهات
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعًا، على خلفية صعود بورصة الذهب العالمية.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب ارتفعت، اليوم، بعد انخفاضٍ متتالٍ خلال يومين.
وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعًا سجل نحو 607 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 605 جنيهات أمس.
فيما سجل عيار 18 قيمة 520 جنيهًا، وعيار 24 نحو 692 جنيهًا بدلًا من 690 جنيهًا أمس، وسجلت الأوقية 1205 دولارات.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4850 جنيهًا بدلًا من 4840 جنيهًا أمس.
أسعار الذهب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا