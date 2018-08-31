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سيـــاســة
فيديو| موسيقى رأفت الهجان حاضرة في مراسم استقبال السيسي بالبحرين
الجمعة 31 أغسطس 2018 07:51 م
الرئيس السيسي والعاهل البحريني
أخر الأخبار
الرئيس السيسي والعاهل البحريني
سي إن إن عربية
نقلت وكالة سي إن إن على مراسم استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في البحرين، على أنغام تتر المسلسل المصري الشهير "رأفت الهجان".
وزار السيسي البحرين، الخميس، حيث كان في استقباله العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مستهل جولة خارجية للرئيس المصري تشمل الصين أيضا.
وبعد عزف النشيد الوطني لكل من مصر والبحرين- حسب فيديو مركز الأخبار التابع للتليفزيون البحريني على موقع يوتيوب وصفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع "فيسبوك"- جرت مراسم استعراض حرس الشرف.
ومر الرئيس السيسي وملك البحرين بممر حرس الشرف وسط أنغام مسلسل "رأفت الهجان"، المأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، ولعب بطولته الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، فيما كانت موسيقاه من ألحان الموسيقار المصري الراحل عمار الشريعي.
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