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اقتصاد وأسواق
نائب وزير المالية : استراتيجية الدين العام أهم مبادرات مؤتمر التخطيط
الجمعة 31 أغسطس 2018 07:09 م
أحمد كجوك من المؤتمر
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أحمد كجوك من المؤتمر
مها أبو ودن
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن أهم المبادرات التى تركز حولها مؤتمر التخطيط الاستراتيجى المنعقد حاليًّا مبادرة لإنشاء لجنة الضمانات الحكومية، وكذلك مبادرة لوضع استراتيجية الدين العام تضمن الاستدامة، فضلًا عن مراجعة اللجنة الداخلية التى أنشأتها الوزارة خلال عُمر البرنامج الذى امتد على مدى العامين الماضيين.
وأشار إلى أن أهم ما تم إنجازه على مدار العامين الماضيين كان المتابعة لكل ما يتم الاتفاق عليه من مبادرات، منوهًا بأن تلك المبادرات سيستمر العمل بها ضمن خطة الوزارة قصيرة الأجل حتى عام 2020، مؤكدًا أن وزير المالية طلب استمرار الخطة حتى خمس سنوات مقبلة لضمان استمرار تحقيق الأهداف على المدى المتوسط أيضًا.
وأكد كجوك، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، أن الوزارة تعمل حاليًّا على صياغة منظومة الضمانات الحكومية وسيتم التنسيق مع باقى الوزارات فى مرحلة لاحقة.
وزارة المالية
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