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اقتصاد وأسواق
المالية: نقل مقر الوزارة للعاصمة الإدارية 2019
الجمعة 31 أغسطس 2018 06:42 م
وزارة المالية
أخر الأخبار
وزارة المالية
مها أبوودن
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إنه من المقرر أن يتم نقل مقر وزارة المالية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى الحى الحكومى ضمن خطة الدولة للإنتقال بمبانى الوزارات إلى المدينة الجديدة وذلك قبل نهاية عام 2019.
وأشار وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، فى ختام نقاشات واجتماعات استمرت يومين، لصياغة الخطة الإستراتيجية، إلى أن هناك مزيدا من التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى فى إطار التناغم بين طرفى السياستين المالية والنقدية، مؤكدا أن أزمة تصريح الكشف عن الحسابات البنكية لصالح مصلحة الضرائب كانت فى تصريح فهم بشكل خاطئ وتمت معالجته.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية تستهدف إحداث نقلة فى الأداء الخاص بالوزارة واستراتيجية التعامل مع كافة أجهزة وقطاعات الدولة قائلا: "هدفنا وزارة مالية على غرار وزارات المالية فى الدول المتقدمة"، مؤكدا أهمية تحقيق هدف زيادة تنافسية المنتج المصرى داخل مصر أولا فى مرحلة تسبق المنافسة فى الأسواق العالمية، من حيث رفع مستوى الجودة والسعر المناسب.
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