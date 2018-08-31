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استثمار

وزير المالية فى ختام مؤتمر التخطيط الاستراتيجى: 28 مبادرة قابلة للتنفيذ

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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مها أبو ودن


كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤتمر التخطيط الاستراتيجى الذى ترعاه وزارة المالية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وضع 28 مبادرة قابلة للتنفيذ خلال يومى العمل الماضيين.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن، إلى أن مجموعة العمل الخاصة بالمؤتمر شكلت لجانًا لمتابعة تنفيذ تلك المبادرات التى ستسهم فى هيكلة الوزارة ومصالحها.

وقال إن ميكنة الموازنة العامة للدولة كانت أحد المشروعات المهمة التى استفادت من مبادرات التخطيط الاستراتيجى على مدى العامين الماضيين.
وزارة المالية
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