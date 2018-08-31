ضبط 7 أطنان من اللحوم الفاسدة في مصر القديمة

اللحوم





المال - خاص



قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مديرية الطب البيطري بالقاهرة نجحت في ضبط 7 أطنان من منتجات اللحوم الفاسدة، وغير الصالحة للتداول وتشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة، مشددة على مواصلة تكثيف حملات الرقابة على أماكن بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها للحفاظ على الصحة العامة وتداول غذاء آمن للمواطنين.



وأضافت "محرز" في تصريحات صحفية الجمعة، أنه تم التنبيه على جميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالحفاظ على الصحة العامة لتنظيم لجان مشتركة تستهدف عمل دوريات مشتركة تحقق أهداف الدولة في حماية الصحة العامة، وضمان تداول منتجات غذائية مطابقة للمواصفات المصرية.



ومن جانبه قال الدكتور ميلاد سيدهم، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية طب بيطري القاهرة، أنه تم شن حملة تفتيشية بالاشتراك مع مباحث شرطة مصر القديمة، حيث تم ضبط كمية "الكرشة"، وأرجل الماشية "الكوارع"، والأمعاء والفشة، وتبين أنها في حالة تعفن شديد داخل أحد مخازن التجميد وتنبعث منها روائح كريهة.



وأضاف سيدهم، إنه تم تحرير محضر بالمخالفة مصحوبا بالتقرير البيطري الفني الذي أعده بالاشتراك مع الدكتور سيد فوزي مدير التفتيش والمجازر بمديرية طب بيطري القاهرة، والتحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لصدور قرار من المستشار رئيس نيابات مصر القديمة بإعدام المضبوطات والتخلص الأمن منها بمحارق المجزر الآلي بالبساتين منعًا لتلوث البيئة وحفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.