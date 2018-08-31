356 ألف جنيه أعلى سعر بنظام حق الانتفاع لملعب بمدينة العبور

جهاز مدينة العبور

محمود زكي





قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إن الجهاز نجح في بيع بنظام حق الانتفاع 3 ملاعب خماسية بالمدينة، ضمن المزاد الذي أجراه الجهاز، أمس الأربعاء.



وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحاته، لـ"المال"، أن نظام حق الانتفاع لتلك الملاعب سبع سنوات، إذ سجل أعلى سعر لتلك الملاعب 356 ألف جنيه عن كل سنة من السنوات السبع.



وأوضح أن أقل سعر سجل بالمزاد لبيع تلك الملاعب بنظام حق الانتفاع سجل 205 آلاف جنيه في السنة الواحدة، حيث سجل الملعب الثالث قيمة 252 ألف جنيه في السنة الوحدة وعلى مدار سبع سنوات.



وأشار عمران إلى أن الجهاز طرح لأول مرة ملاعب بنظام حق الانتفاع بالمدينة، إلا أن الأسعار جاءت زيادة على ما رصده الجهاز من بيع تلك الملاعب.