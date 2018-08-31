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عقـــارات
الوزراء: موافقة فنية مسبقة شرط قبل الحفر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية
الجمعة 31 أغسطس 2018 05:40 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
المال - خاص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً يُلزم كافة الجهات العاملة في مجال البنية التحتية، بالحصول على الموافقة الفنية للحفر، قبل البدء في هذه الأعمال.
ونص القرار على أن تصدر هذه الموافقة الفنية من مركز معلومات شبكات مرافق المحافظة الواقع في دائرتها أعمال الحفر، سواء كان التنفيذ بمعرفتها أو بواسطة غيرها.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على ضمان جودة تنفيذ أعمال البنية التحتية، والتأكد من إتمامها وفقاً للمواصفات الفنية اللازمة، بما يراعي متطلبات السلامة المرورية، وتيسير حركة مستخدمي الطرق، وبما يحقق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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