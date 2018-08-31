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نائب الأقصر يطالب بسرعة إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد
الجمعة 31 أغسطس 2018 05:24 م
أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر،
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أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر،
باسمين فواز
طالب النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بسرعة إنشاء كوبري علوي للمشاة أعلى شريط السكة الحديد بالأقصر.
وقال "إدريس" في طلبه: "إن إنشاء كوبري مشاة بمنطقة أبي الجود شرق المحافظة، من شأنه أن يحافظ على أرواح المواطنين، بعد تزايد الحوادث خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لجوء المواطنين إلى العبور من خلال منافذ غير شرعية، تؤدي بحياتهم، إذ شهد الشهر الأخير، مصرع 3 مواطنين، خلال عبورهم من هذه المنافذ".
وأضاف: "أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيبدأ الموسم الدراسي، وبالتالي استمرار هذه المنافذ غير الشرعية دون إغلاقها وعدم البدء في تنفيذ كوبري المُشاة، سيشكل خطورة كبيرة على أرواح التلاميذ الذين يمرون عليه أثناء الذهاب والإياب من مدارسهم".
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