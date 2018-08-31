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استثمار
كوكاكولا تشتري سلسلة مقاهي كوستا مقابل 5.1 مليار دولار
الجمعة 31 أغسطس 2018 05:01 م
شركة كوكاكولا
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شركة كوكاكولا
رويترز
اتفقت شركة كوكاكولا على شراء سلسلة مقاهي "كوستا" الشهيرة، مقابل 5.1 مليار دولار في صفقة تشمل الدين، وتهدف إلى تعزيز وجود الشركة في قطاع المشروبات الأكثر فائدة صحيا والاقتداء بشركات مثل ستاربكس ونستلة في سوق القهوة العالمية الآخذة في الازدهار.
ومن شأن شراء منافذ كوستا البالغ عددها نحو 4 آلاف منفذ من وايتبريد البريطانية أن يعزز وجود أكبر شركة لإنتاج المشروبات الغازية في العالم في أحد القطاعات القليلة المتألقة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات المعلبة، والذي يشهد حالة من التباطؤ.
ودفعت كوكاكولا نحو مليار جنيه إسترليني 1.3 مليار دولار فوق ما كان يتوقعه بعض المحللين، وستستخدم الشركة شبكة التوزيع لديها لدعم توسع كوستا في ظل سعيها للحاق بستاربكس.
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