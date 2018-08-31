غادة والي: عودة 4656 من حجاج الجمعيات الأهلية

عودة الحجاج

مدحت إسماعيل



أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد الحجاج التابعين للجمعيات الأهلية، والذين عادوا إلى أرض الوطن قد بلغ 4656 حاجًا.



ويستمر الجسر الجوي بين القاهرة والمملكة العربية السعودية في تفويج الحجاج للعودة من مطار جدة إلى القاهرة حتى يوم 10 سبتمبر.



وتم تفعيل عمل لجان مطاري جدة والمدينة استعدادًا لسفر الحجاج مع التأكيد على أعضاء لجان المطار بضرورة تقديم كل الخدمات والتيسيرات الممكنة للحجيج وتسهيل إجراءات السفر خاصة للمرضى وكبار السن.



ويبلغ إجمالي حجاج الجمعيات المتواجدين في المملكة العربية السعودية الآن 7783 حاجًا منهم 5732 في مكة المكرمة و2051 في المدينة.



وفي إطار متابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية أكد أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية للتضامن أن 3 حالات لحجاج تجري غسيل كلوي بانتظام منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية بالإضافة إلى وجود 4 حالات أخرى تتلقى العلاج اللازم لها في المستشفيات السعودية.



كما أضاف أن عدد حالات الوفيات بين حجاج الجمعيات هي ٦ حالات لحجاج من محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة وسوهاج.