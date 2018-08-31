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اقتصاد وأسواق
ارتفاع الكوسة 3 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة الجمعة
الجمعة 31 أغسطس 2018 02:09 م
ارتفاع
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ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة.. والكوسة تسجل 20 جنيهًا
الكوسة بسبعة جنيهات والمشمش 10
ارتفاع
الصاوي أحمد
واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعها في الأسواق، نتيجة تراجع معدلات طرح المحاصيل حاليا من المزارع إلى أسواق الاستهلاك.
وسجل سعر الكوسة 9 جنيهات بدلا من 6 والطماطم 5 والبطاطس 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات والفلفل الرومي 7 والبصل 5 جنيهات والجزر 8.
كما سجلت أسعار الخيار 6 جنيهات، والفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 10 جنيهات حتى 13 جنيها والملوخية 2 جنيه للربطة والباذنجان الرومي 3 والعروس الأبيض 5 والأسود 4.
ولفت تجار إلى أن سعر الليمون 10 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه.
كما سجلت أسعار الموز 10 جنيهات في المتوسط وواصلت بقية أصناف الفاكهة ارتفاعها وسجل العنب البناتي 15 جنيها حتى 20 جنيها والكانتالوب 10 جنيهات والتين 15 جنيها والكمثرى 16 والمانجو "جولوك -زبدية " 20 جنيها والجوافة 15 جنيها.
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