سفير مصر في جاكرتا يلقي محاضرة عن التعاون بين إندونيسيا والشرق الأوسط

سفير مصر فى اندونيسيا

سمر السيد



بناء على دعوة إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الإندونيسية، ألقى عمرو معوض سفير مصر في إندونيسيا يوم 28 الجاري الكلمة الرئيسية في الندوة، التي نظمتها الخارجية الإندونيسية تحت عنوان "التعاون بين إندونيسيا ودول الشرق الأوسط: الفرص والتحديات"، بجامعة Gadjah Mda في مدينة Yogyakarta، والتي حضرها طلاب كلية الاقتصاد والسياسة بالجامعة، بجانب الطلاب دارسي اللغة العربية، فضلاً عن عدد من مسئولي وزارة الخارجية الإندونيسية، وسفير المملكة المغربية في إندونيسيا.



وأشار السفير إلى العلاقات التاريخية بين البلدين منذ استقلال إندونيسيا، وأهمية البناء علي تعميق أواصر الصداقة والتعاون المثمر في كافة المجالات بين البلدين سواء الدينية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية.



ونوه السفير إلى مجالات التعاون والآفاق الواسعة التي تتيحها المشروعات القومية الكبرى، التي يجري تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة العين السخنة وشرق بورسعيد وغيرها، وأهمية الاستفادة من تلك المشروعات في زيادة معدلات الاستثمار والتجارة بين البلدين خلال السنوات القادمة.

