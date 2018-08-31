تنفيذ 42 قرار غلق لمحال ووحدات ببرج العرب الجديدة

جهاز مدينة برج العرب الجديدة

بدور إبراهيم



قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم تنفيذ 42 قرار غلق لمحال، ووحدات، وبدرومات، لمخالفتها النشاط المُخصصة من أجله.



وذكر "غنيم"، في بيان اليوم الجمعة، أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ حملات الإزالة والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة بالمدينة، تنفيذًا للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.



تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقًا للوائح والقوانين.



وأوضح رئيس جهاز المدينة، أنه تم أيضًا تسليم مدرستين، 42 فصلًا، بالحي الثامن والحي الثالث، إداريًا، لوزارة التربية والتعليم، على أن تدخل الخدمة هذا العام.