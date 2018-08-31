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عقـــارات
مدبولى: تنفيذ 24066 وصلة منزلية للصرف الصحي بأسيوط
الجمعة 31 أغسطس 2018 01:34 م
الصرف
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الصرف
بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، تنفذ حاليًا 24066 وصلة منزلية للصرف الصحى، لخدمة 472 ألف مواطن من سكان محافظة أسيوط، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بتمويل من البنك الدولى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية العام الحالى 2018.
وقال المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد: "تم تخصيص 88 مليون جنيه لتجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرى (النواورة، والعتمانية، ووادى الشيخ)، وتركيب 3500 وصلة منزلية لخدمة 60 ألف مواطن، وتخصيص 31 مليون جنيه لمحطة معالجة النواورة، وتخصيص 47 مليون جنيه لتجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرية النوميس، وتركيب 900 وصلة منزلية لخدمة 18 ألف مواطن، وتخصيص 198 مليون جنيه لتجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرى (ريفا – دير ريفا)، وتركيب 1036 وصلة منزلية لخدمة 9 آلاف مواطن، وتخصيص 187 مليون جنيه لتجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرية موشا، وتركيب 1130 وصلة منزلية لخدمة 9 آلاف مواطن، وتخصيص 68 مليون جنيه لتجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرية شطب، وتركيب 3 آلاف وصلة منزلية لخدمة 21 ألف مواطن، وتخصيص 106 ملايين جنيه لتجميع ونقل مياه الصرف الصحى لقرية الزاوية، وتركيب 5500 وصلة منزلية لخدمة 90 ألف مواطن، وتخصيص 179 مليون جنيه لمحطة معالجة شطب لخدمة 205 آلاف مواطن.
وذلك فى إطار برامج التنمية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا، لتحقيق الأهداف المنشودة، والنهوض بصعيد مصر فى أسرع وقت ممكن.
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