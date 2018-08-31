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سيـــاســة
القوات المسلحة تكرم الطلاب المتفوقين دراسيا وتوجه التحية لأسرهم
الجمعة 31 أغسطس 2018 01:19 م
القوات المسلحة
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القوات المسلحة
بدور إبراهيم
نظمت القوات المسلحة، احتفالها السنوى لتكريم الطلبة المتفوقين فى مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء الضباط العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والعاملين المدنيين والحاصلين على درجة الدكتوراه فى مختلف المجالات عن العام الدراسى 2017/2018، انطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية المتفوقين لتحفيزهم ومواصلة التفوق والعطاء.
بدأ الاحتفال بالمعزوفات الوطنية للموسيقات العسكرية والترحيب بضيوف الحفل وعزف الأناشيد الوطنية وسط جو أسرى عمه الفرح والسرور.
وألقى اللواء أ ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وجه من خلالها التحية والتقدير للطلاب المتفوقين من أبناء أسر القوات المسلحة مباركًا لهم نجاحهم، وقدم الشكر الجزيل لأولياء الأمور لما بذلوه من الجهد طوال العام الدراسى، لإعداد الكوادر التى تعد أمل مصر وسبيلها نحو اللحاق بركب التقدم العلمى الذى يشهده العالم فى كل المجالات مطالبًا إياهم بمزيد من الاجتهاد والتفوق من أجل رفعة الوطن.
وأعرب الطلاب وأسرهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من وفاء القوات المسلحة لأبنائها لتبقى دائمًا متماسكة ترعى العلم وتشجع الشباب نحو غد أفضل لمصرنا الغالية.
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