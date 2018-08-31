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ثقافة وفنون
التضامن تشارك ب4 أفلام في مسابقة مهرجان الساقية
الجمعة 31 أغسطس 2018 01:12 م
غادة والي 55669
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المال- خاص
اختارت إدارة مهرجان الساقية، 4 أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات مهرجان الساقية للأفلام التسجيلية في دورته الرابعة عشر، يومي الأحد والاثنين المقبلين الثاني والثالت من سبتمبر 2018 والمقام بساقية عبد المنعم الصاوي بالقاهرة.
الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب استشاري، التوثيق المرئي بالوزارة وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة حيث تتناول الافلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزراة ومنها فيلم "آمال بسيطة" عن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وفيلم "5%" عن توظيف ذوي الإعاقات الذهنية في كبرى الشركات والمصانع المصرية وفيلم "الغالية" عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقصة كفاحهم ونجاحهم وأخيرا فيلم "مع بعض نقدر" عن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى.
يعرض في اليوم الأول فيلم "الغالية" وفيلم "مع بعض نقدر" ويعرض ضمن فعاليات اليوم الثانى فيلمي "آمال بسيطة" و"5%" في تمام الساعة السادسة مساء.
يذكر أن فيلم "مستورة" توج بذهبية مهرجان ساقية الصاوي الثاني عشر للأفلام التسجيلية، كما حصد الفيلم أيضا جائزة أفضل مونتاج.
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