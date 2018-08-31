برلماني عن زيارة السيسي للبحرين: مصر عادت لمكانتها الداعمة للسلام

عبد الفتاح السيسي

ياسمين فواز



أعلن النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمملكة البحرين، والتى بدأت أمس الخميس، مشيدًا بهذه الزيارة وما ستسهم به فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأوضح النائب تامر عبدالقادر، أن تأكيد الرئيس السيسى، على أن مصر لن تسمح لأحد المساس بأمن واستقرار أشقائها فى دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر، إنما هى رسالة قوية للعالم بأن العرب متحدون وأن مصر عادت إلى مكانتها الداعمة والراعية للأمن والسلام فى المنطقة العربية.



وأضاف عبدالقادر، أن الرئيس السيسى، لا يدخر جهدا لتوحيد الصف العربى بما يحقق الصالح العام للأمة العربية وشعوبها والتصدى لكل المساعى الداعمة لزعزعة الاستقرار فى المنطقة العربية، موضحًا أن العلاقات المصرية البحرينية تتسم بخصوصية، بالإضافة إلى التاريخ المشترك والمصير الواحد، مشيدًا بالدور المحورى والهام الذى تلعبه مصر وقيادتها السياسية لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أنها تمثل الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار فى الوطن العربى.



وأشار وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أهمية المساعى التى تطبقها مصر وقيادتها السياسية، لتوحيد الصف العربى، ووأد التحديات السافرة التى تواجه المنطقة العربية، والتصدى لمحاولات التدخل فى الشأن الداخلى للدول العربية.



وكشف عبدالقادر، عن أن زيارة الرئيس السيسى، لمملكة البحرين الشقيقة والمباحثات التى أجراها مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعزز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى من أجل الوصول للتسويات السياسية لكل الأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، بما يصون مقدرات وأراضى الشعوب العربية.