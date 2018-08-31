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سيـــاســة
البحرين: علاقاتنا مع مصر نموذج للشراكة العربية
الجمعة 31 أغسطس 2018 03:03 ص
الرئيس السيسي والعاهل البحريني
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الرئيس السيسي والعاهل البحريني
أ ش أ
أشاد رئيس مجلس النواب البحريني المستشار أحمد بن إبراهيم الملا بنتائج جلسة المباحثات التي عقدت بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحظيت بأهمية بالغة في ضوء التطور الكبير الذي تشهده العلاقات البحرينية المصرية، خاصة خلال السنوات الماضية، وقال إن العلاقات بين البحرين ومصر أضحت نموذجًا يحتذى في العلاقات العربية من حيث التوافق في الرؤى والتنسيق الوثيق بين القيادتين في كل القضايا العربية والدولية.
وأشار رئيس مجلس النواب البحريني وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، إلى أن مملكة البحرين تقدر للرئيس السيسي مواقفه الأخوية الصادقة منذ توليه زمام الرئاسة في مصر الشقيقة في تدعيم وتعزيز العلاقات الوثيقة مع مملكة البحرين، والتي تجلت في تأكيده المستمر على صلابة ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.
وأضاف أن العلاقات بين البحرين ومصر اتسمت على مر التاريخ بخصوصية فريدة، باعتبارها نموذجًا للأخوة العربية والشراكة التاريخية والاستراتيجية العميقة والمتنامية، على أسس من الود والاحترام المتبادل في ظل قيادة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع: "البحرين على ثقة من أن القمة البحرينية المصرية ستكون لها نتائجها المثمرة على صعيد الجهود المبذولة لتعزيز التضامن العربي في مرحلة بالغة الدقة تعيشها الأمة العربية، في ظل التحديات الكبرى التي تستهدف إضعاف الأمة العربية وتمزيقها.
وأشار إلى أن القمة البحرينية المصرية التي عقدت في القاهرة في إبريل 2016 أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية".
وأوضح رئيس النواب البحريني أن التقارب بين البحرين ومصر تكاملي واستراتيجي، مستمد من التطابق في وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما أن المناورات والتدريبات المشتركة تجسّد التعاون بين البلدين والحرص على أمنهما، وتعزيز التعاون لمواجهة أي تحديات إرهابية.
ونوه بالعلاقات البرلمانية التي تجمع مجلسي النواب البحريني والمصري، مشيدًا بما يبذله البرلمان المصري من جهود تسعى إلى مكافحة الإرهاب والتصدي له بكل حزم وقوة، ومحاربة كافة القوى والتنظيمات التي تدعمه وتموله.
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