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رياضة

محمد صلاح يتجاهل راموس في أول لقاء علني منذ الإصابة

محمد صلاح يتجاهل راموس
محمد صلاح يتجاهل راموس
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محمد صلاح يتجاهل راموس

متابعات 

تجاهل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تهنئة مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس بعد حصول الأخير على جائزة "مدافع الموسم" في حفل الاتحاد الأوروبي.

ووفق موقع سكاي نيوز، كان صلاح مرشحا مع الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو لنيل جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي، والتي فاز بها مودريتش الذي حصل أيضا على جائزة أحسن لاعب وسط .

وبعد تسلمه جائزة أحسن مدافع وعودته من المنصة إلى مقعده الذي كان خلف صلاح، ربت راموس على كتف صلاح لكن اللاعب المصري تجاهله ولم يلتفت إليه، بينما قام راموس بمصافحة مودريتش الذي كان بجوار صلاح.

وفي المقابل، هنأ صلاح مودريتش فور إعلان فوزه بجائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي.

وبعد هذا أول لقاء مباشر بين صلاح والاموس، عقب المباراة النهائية التى جمعت بين فريقى ليفربول وريال مدريد يوم 26 مايو الماضى بمدينة "كييف" الأوكرانية فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتسبب راموس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير في إصابة خطيرة بكتف صلاح، ما كلف الأخير ثلاثة أسابيع  من العلاج وعدم قدرته على اللحاق بالمباراة الأولى في كأس العالم للمنتخب المصري ضد أوروغواي.

وهاجم العديد من اللاعبين والنقاد الرياضيين حول العالم راموس، قائلين إنه تعمد إيذاء صلاح.


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