إيهاب توفيق يحيي حفلا بقرطاج التونسية بعد غياب 10 سنوات

إيهاب توفيق



أحمد حمدي



أحيى النجم ايهاب توفيق مساء الخميس، حفلا غنائيا كبيرا على مسرح قرطاج بتونس وشاركته الحفل المطربة التونسية منيرة حمدي.



واستطاع توفيق بهذا الحفل استعادة نجاحه الذي حققه على مسرح قرطاج الاثري منذ سنوات وذلك بعد غيابه عنه 10 سنوات منذ آخر حفل له عام 2009.



واستهل ايهاب الحفل الكبير بأغنيته سحراني ثم قدم أشهر أغنياته القديمة مالهمش في الطيب وعامل عاملة ويارموشها وكل يوم يحلو.



كما قدم أغنيته الجديدة أحلى ليلة وبطلنا اللي يعطلنا واختتم الحفل بأغنيته الأشهر والأنجح تترجا فيا وأحلى منهم .



واستقبل الجمهور التونسي نجمهم بعد سنوات بحفاوة كبيرة بالوروود وغنوا معه لمدة ساعتين .