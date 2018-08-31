ترامب يتراجع عن انتقاد رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي

المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب

(رويترز)



قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إنه يحترم جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي لا يساعده عندما يتعلق الأمر بالنزاعات التجارية.



وفي مقابلة مع وكالة بلومبرج نيوز تضمنت ما بدا أنها إيماءة من الرئيس إلى أهمية استقلالية مجلس الاحتياطي في تحديد السياسة النقدية، قال ترامب ”لقد وضعت هناك رجلا أنا معجب به وأحترمه“.



لكنه أضاف أن مجلس الاحتياطي ”لا يتواءم معنا“ عندما يتعلق الأمر بالنزاعات التجارية.



”رغم أنني أقول ذلك، فإنني لست متأكدا أن العملة يجب أن يتحكم فيها سياسي“.



وكان ترامب قد رشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي في أواخر العام الماضي، وتولى المنصب خلفا لجانيت يلين في فبراير شباط.



وفي الأسابيع القليلة الماضية وجه ترامب بضعة انتقادات إلى مجلس الاحتياطي لسياسته في زيادة أسعار الفائدة، وكان أحدثها في مقابلة مع رويترز قال فيها إنه ”غير سعيد جدا“ بسياسات مجلس الاحتياطي وما قد تعنيه لبرنامجه الاقتصادي.



وأوضح مسؤولون بالمركزي الأمريكي، من بينهم باول، في تعليقات الأسبوع الماضي أن خططهم لزيادة الفائدة تبقى في المسار على الرغم من تعليقات ترامب.



