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سيـــاســة
السيسي يزور أقدم متحف في منطقة الخليج العربي
الجمعة 31 أغسطس 2018 12:35 ص
السيسي يزور أقدم متحف في منطقة الخليج العربي
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السيسي يصل المنامة ويعقد جلسات مباحثات مع العاهل البحريني
السيسي يزور أقدم متحف في منطقة الخليج العربي
المال- خاص
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عدد من الفعاليات التى أقيمت فى إطار زيارة البحرين.
وصرح السفير، بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في بيان أنه تم تنظيم حفل عشاء علي شرف الرئيس شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين فى مملكة البحرين.
كما أجرى الرئيس زيارة إلى متحف البحرين الوطنى والذي يعد أقدم متحف في منطقة الخليج العربي ويضم مجموعة أثريّة نادرة اكتُشِفَت في العديد من المواقع الأثريّة في البحرين، تشهد على تاريخ الجزيرة
كما يعد المتحف تتويجاً للجهود التي تبذلها مملكة البحرين للحفاظ على تراث وتاريخ حضارة المملكة
كما شهد الرئيس عرضاً فنياً اقيم في مسرح البحرين الوطني، حيث أعرب عن تميز الحضارة والثقافة البحرينية، وما تتسم به من تاريخ عريق، متنمياً للشعب البحرينى دوام الرفعة والازدهار تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
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