أمريكا تمدد حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية عاما

ترامب وكوريا الشمالية 8

(رويترز)



قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إنها قررت تمديد حظر سفر مواطني الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية لمدة عام إضافي في ضوء استمرار المخاوف من خطر اعتقال واحتجاز أمريكيين هناك لفترة طويلة.



وتجري الدولتان محادثات بهدف تهدئة التوتر بينهما والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يونيو الماضي



وعادت العلاقات بعد ذلك للفتور وألغى ترامب زيارة وزير خارجيته إلى كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بسبب ما قال إنه عدم تحقيق تقدم كاف نحو نزع السلاح النووي.



وكان من المفترض أن تنتهي فترة حظر السفر الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2017 يوم الجمعة.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في مذكرة من المقرر نشرها في السجل الاتحادي يوم الجمعة إن الحظر سيمدد حتى 31 أغسطس آب 2019.



