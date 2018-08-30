أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

طاقة

العقوبات الإيرانية ترفع سعر النفط لأعلى مستوياته منذ يوليو

سعر برميل النفط
سعر برميل النفط
أخبار متعلقة
small-img
سباق للاستحواذ على نصيب إيران في سوق النفط الأوروبية
small-img
باستثمارات 65 مليون دولار.. توقيع اتفاقيتين للبحث عن النفط والغاز
small-img
إيران: نبحث عن حل لبيع النفط وتحويل الإيرادات
small-img
إيران تحذر أوبك من مساس السعودية بحصتها في صادرات النفط
سعر برميل النفط

رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، موسعة مكاسبها بدعم من أدلة متنامية على تعطيلات في إمدادات الخام من إيران وفنزويلا، وبعد هبوط في المخزونات الأمريكية.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا لتبلغ عند التسوية 77.77 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 74 سنتا عند 70.25 دولار للبرميل، بعدما سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 70.50 دولار.

وأسعار الخامين القياسيين عند أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر.

وقفز برنت حوالي عشرة في المئة على مدى الأسبوعين الماضيين بدعم من توقعات واسعة بأن سوق النفط العالمية قد تشهد نقصا في المعروض في الأشهر القليلة القادمة، مع تراجع صادرات إيران تحت ضغط العقوبات الأمريكية.

ومن المرجح أن تبلغ صادرات إيران من الخام ما يزيد قليلا عن مليوني برميل يوميا في أغسطس آب، مقارنة مع ذروة بلغت 3.1 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان، مع إذعان المستوردين لضغوط أمريكية لخفض المشتريات.

وتراجعت أيضا صادرات الخام من فنزويلا، العضو بمنظمة أوبك والتي تعصف بها أزمة، بشكل حاد إلى نحو مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وهو ما عزز الإتجاه الصعودي للسوق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا