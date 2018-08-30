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سيـــاســة
السيسي يصل المنامة ويعقد جلسات مباحثات مع العاهل البحريني
الخميس 30 أغسطس 2018 11:44 م
الرئيس السيسي والعاهل البحريني
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اتفقت مصر والبحرين على أهمية توحيد الصف العربي
الرئيس السيسي: أمن الخليج من أمن مصر
المال- خاص
وصل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم لعاصمة البحرين المنامة، حيث كان فى استقباله بمطار المنامة الدولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وعدد من كبار المسئولين.
وقد توجه السيد الرئيس بصحبة جلالة الملك حمد إلى قصر "القضيبية" الملكي، حيث أقيمت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس والملك حمد بن عيسى آل خليفة عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين
وأعرب الملك حمد بن عيسي عن ترحيب البحرين قيادة وشعباً بزيارة الرئيس
وأكد ما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور مصر المحوري فى المنطقة العربية
وأشار إلى أنها لا تدخر وسعاً لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى الوطن العربي.
كما أعرب الملك عن تقديره لدعم مصر للبحرين في مختلف القضايا، ولأسهامات أبنائها في العديد من القطاعات ودورهم فى تحقيق التنمية بالبحرين.
وأكد الملك حرص البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقديره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال.
وأكد ما يجمع الشعبين المصري والبحريبنى من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات.
كما شدد الرئيس علي أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية
وأكد عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر.
وذكر السفير بسام راضي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة فضلا عن مناقشة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وتوافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.
كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الصف العربي وتعزيز تضامنه لما فيه صالح الأمة العربية وشعوبها والتصدي لمساعي زعزعة الاستقرار والنيل من مقدراتهم.
وأعلنت الرئاسة الخميس أن الرئيس سيزور البحرين ضمن جولة أسيوية تتضمن بكين للمشاركة في قمة منتدى الصين أفريقيا، ويختتم جولته بزيارة للعاصمة الأوزبكية طشقند، والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أوزباكستان.
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