بلومبرج: ترامب يصر على فرض 200 مليار دولار رسوما لواردات صينية

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(رويترز)



قالت بلومبرج نيوز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه يريد المضي قدما في خطة لفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار الأسبوع القادم، في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وفرضت كل من واشنطن وبكين بالفعل رسوما جمركية على بضائع بقيمة 50 مليار دولار من الطرف الآخر وهددتا بفرض المزيد من الرسوم. وأنهى مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات الأسبوع الماضي بدون إحراز تقدم كبير نحو تخفيف حدة المشاكل التجارية بين البلدين.



