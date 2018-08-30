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سيـــاســة
وكيل إعلام النواب يشيد بتعيين شباب نوابا للمحافظين
الخميس 30 أغسطس 2018 10:19 م
المحافظون الجدد مع الرئيس
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المحافظون الجدد مع الرئيس
ياسمين فواز
أشاد النائب تامرعبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعيين مجموعة من الشباب فى وظيفة نواب المحافظين.
وأشار في بيان إلى أن الرئيس وعد بإعداد جيل قيادى من الشباب تكون لديه القدرة على تحمل المسئولية، فضلا عن تـأهيله بصورة جيدة لتولى المناصب القيادية بالدولة، وهو ما لم يكن متعارفا عليه من قبل .
وأكد النائب تامر عبدالقادر، أن اهتمام الرئيس بالشباب وتوجيهاته للحكومة بضرورة الاهتمام بالشباب وإتاحة الفرصة أمامهم وإشراكهم فى صنع القرار، باعتبارهم المستقبل الحقيقى للوطن وأنهم القوة الحقيقية التى يمكنها عبور الأزمات
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